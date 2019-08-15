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15.08.19 11:40

Девушки показали более высокие результаты государственной итоговой аттестации, чем юноши, - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что, по итогам государственной итоговой аттестации, девушки показали более высокие результаты, чем юноши.

Девушки показали более высокие результаты государственной итоговой аттестации, чем юноши, - УЦОКО

"Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. При этом приятно отметить, что наши девушки являются более настойчивыми и их результаты на достаточном и высоком уровне немножко лучше, чем у юношей…. Так или иначе, девушки в школе у нас учатся лучше", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как пример были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым высокий уровень по тестированию показали 17,8% девушек и лишь 6,6% юношей.

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На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девушек и 21,7% юношей, средний уровень продемонстрировали 39,5% девушек и 47,8% юношей, а начальный – 9,9% девушек и 23,8% юношей.

По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.

Кроме того, в УЦОКО отметили, что, как и в предыдущие годы, лучшие результаты показывают выпускники гимназий, лицеев и коллегиумов. Самые худшие результаты показывают учреждения профобразования.

В региональном разрезе, лидером по количеству абитуриентов, которые получили результаты госаттестации на высоком уровне, - Киев и Черкасская область. Последними в списке успешности значатся Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

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