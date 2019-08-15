Украина требует от России освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова, - Зеленко

Об этом в своем Twitter написала спикер МИД Украины Катерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский суд отклонил ходатайство украинского политзаключенного Александра Кольченко о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры против тех, кто выступает за свободу и справедливость. Свободу Кольченко", - говорится в сообщении.

Также Зеленко призвала освободить еще одного политзаключенного - крыскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Сейчас важно осветить ухудшающееся состояние здоровья Эдема Бекирова, крымского татарина с инвалидность (I группа – ИФ), задержанного российскими оккупационными властями по совершенно сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России освободить Эдема Бекирова, который нуждается в срочной медицинской помощи", - подчеркнула Зеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он испытывает сильные боли в спине и не может встать с койки, - дочь политзаключенного Бекирова рассказала о состоянии отца

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский суд отказал украинскому политзаключенному Кольченко в УДО



