Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет, - УЦОКО

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Центра Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно документу Министерства образования и науки, в ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт, "кафедра - катедра" и так далее... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", - сказал он.

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При этом, по словам Бойко, если ученик будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания. Документ подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.