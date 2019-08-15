Террористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в четверг в Facebook украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что несмотря на минские договоренности и режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации коварно 14 августа, в период с 18:56 ч. до 19:40 ч. осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно: минометы 120-го калибра. В общем противник выпустил 9 мин. Установлено, что огонь оккупанты вели с оккупированного н.п. Байрак", - сказано в сообщении.

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Кроме того, по данным СЦКК, 14 августа, около 19 часов, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцево с направления Гольмовского, применив 7 мин 120-го и 2 мины 82-го калибра, а также автоматического гранатомета, что также является грубым нарушением объявленного перемирия и минских договоренностей.