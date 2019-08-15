Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.08.19 12:58

Террористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК

Вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 августа обстреляли населенные пункты Новолуганское и Зайцево из запрещенного минскими договоренностями оружия.

сцкк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в четверг в Facebook украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что несмотря на минские договоренности и режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации коварно 14 августа, в период с 18:56 ч. до 19:40 ч. осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно: минометы 120-го калибра. В общем противник выпустил 9 мин. Установлено, что огонь оккупанты вели с оккупированного н.п. Байрак", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой и два взрыва в Луганской областях

Кроме того, по данным СЦКК, 14 августа, около 19 часов, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцево с направления Гольмовского, применив 7 мин 120-го и 2 мины 82-го калибра, а также автоматического гранатомета, что также является грубым нарушением объявленного перемирия и минских договоренностей.

Террористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100