В 2021 году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по четырем предметам, - УЦОКО

О такой перспективе сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перспектива 21-го года. Фактически сейчас есть видение следующего: в отличие от 2020-го и в текущем году выпускники, которые будут заканчивать получение полного общего среднего образования в 21-м году, должны будут обязательно пройти государственную итоговую аттестацию не по трем, а по четырем предметам. Два предмета - украинский язык и математика - будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения... И добровольно по двум предметам можно будет выбрать либо историю Украины, либо иностранный язык. И четвертый предмет по выбору абитуриента - из того перечня, который является неизменным уже несколько лет", - сказал Бойко.

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Он добавил, что тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.