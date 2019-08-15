Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины в городе Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины, а также культурно-художественного события "День флага" на Софийской площади в Киеве.

24 августа, в День Независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.

"Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и др.", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

В зарубежных дипломатических учреждениях празднование годовщины планируется с участием украинской диаспоры.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

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