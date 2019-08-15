Назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Луценко уже объявил, что уйдет в отставку, и насколько я понимаю, у президента уже есть на уме очень компетентный человек, который займет эту должность. Я слышал именно эту фамилию (Руслан Рябошапка. - Ред.). Генпрокурор играет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, но могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем. Поэтому назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект", - заявил американский дипломат.

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