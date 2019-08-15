"Ищем умных и целеустремленных", - у Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

"Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА", - сказано в сообщении "Команды Зеленского", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - сказано в сообщении.

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