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15.08.19 16:17

Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского "Динамо"

Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба.

Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского "Динамо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте киевского футбольного клуба.

"Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой", - говорится в сообщении.

В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что Алексей Александрович уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, вчера Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем после ничьи 3:3 в ответном матче с бельгийским "Брюгге", которая не позволила киевлянам продолжить борьбу за Лигу Чемпионов.

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