Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу", - говорится в сообщении.

"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа воров в законе и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу", - отметил Аброськин.

Корректировщик террористов Валерий Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

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