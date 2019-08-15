Я не поддерживаю подход, где Украине советуют кого назначать или увольнять в антикоррупционных органах, - Тейлор о Холодницком

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

"Не наше дело советовать Украине, кого назначать, а кого увольнять. Я не буду делать это по той причине, что мы тогда наверняка ошибемся. Мы недостаточно умны для этого, ведь украинцы способны значительно лучше нас увидеть и понять прошлое и будущее конкретного человека (претендующего на ту или иную должность. - Ред.)", - отметил Тейлор.

На уточнение журналистов о том, что США не раз давали советы Украине, в частности заявляли, что лично Назар Холодницкий является препятствием для эффективной работы САП, Тейлор ответил:

"А я такой подход не поддерживаю. У меня другое видение. Есть цель – борьба с коррупцией. Есть структуры, созданные для этого. И это ваша задача – искать людей, способных достичь этой цели, организовать конкурс, отобрать кандидатов. Я в этом участвовать не буду", - сказал Тейлор.

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