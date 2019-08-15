Создание Службы финансовых расследований: налоговая милиция будет ликвидирована, а у Нацполиции и СБУ заберут расследование экономических преступлений, - Гетманцев

Сейчас рабочая версия документа о создании Службы финансовых расследований передана для согласования в Министерство финансов. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа", вероятный будущий глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы обещали людям ликвидировать налоговую милицию, забрать функцию расследования экономических преступлений у Нацполиции и СБУ. Вместо этого создать единый орган, чтобы не было дублирования полномочий и к бизнесу не приходили представители разных правоохранительных ведомств с одним и тем же вопросом", - пояснил он.

По оценкам Гетманцева, подобный орган можно создать в течение 3 месяцев.

"Мы понимаем, что эта структура мощнее, чем то же НАБУ. Потому что она должна быть представлена в регионах, взять на себя расследование преступлений, которые сейчас расследуют региональные подразделения налоговой милиции. Поэтому процесс непростой. Но я считаю, что любой организационный процесс зависит от того, кто им занимается. ... Поэтому если службу возглавит сильный человек, ее можно создать и за 3 месяца. Ну, или затянуть процесс, как это было с ГБР", - сказал избранный депутат.

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При этом в новом органе смогут работать в том числе и те, кто сейчас расследует экономические преступления.

"Я лично против того, чтобы ставить клеймо на налоговых милиционерах только потому, что они работали в ведомстве. ... Если мы хотим строить нормальную страну, мы никого не должны ограничивать в праве на профессию и в праве на то, чтобы занять какую-то должность лишь на том основании, что человек где-то работал до этого", - подчеркнул Гетманцев.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым можно прочитать здесь.

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