СБУ заблокировала схему автобусных перевозок на оккупированную Луганщину через территорию РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Стаханова, которые имели украинские разрешительные документы для осуществления международных перевозок с бессрочным сроком действия. Позже дельцы зарегистрировались как субъекты хозяйствования в "ЛНР". По оперативной информации, злоумышленники платили "налоги и сборы" в "бюджет" псевдогосударственного образования.

Для осуществления незаконных перевозок они привлекли восемь жителей Стаханова и Харькова как водителей. Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемую украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска.

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Во время санкционированных следственных действий в Харькове в жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов производства правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями СБУ двум участникам незаконных перевозок сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а также наложен арест на транспортное средство. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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