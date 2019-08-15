С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;

возле Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

в районе Пищевика - из автоматического гранатомета;

возле Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел:

возле Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов одного из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вильный один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Факты огня зафиксировано в районе населенных пунктов Пески, Лебединское, Гнутово, Водяное, Николаевка, Пивденное, Новолуганское, Зайцево, Хутор Вильный.

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Вчера представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 2 грабежа, 10 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 20 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 21 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20 982 лица и 2 534 транспортных средствв. В пропуске через линию разграничения было отказано 40 лицам.

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