23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов. СПИСОК

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Комитет по вопросам бюджета;
- Комитет по вопросам экономического развития;
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
- Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
- Комитет по вопросам цифровой трансформации;
- Комитет по вопросам правовой политики;
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
- Комитет по вопросам свободы слова;
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
- Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- 23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.
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Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.
В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.
Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень лиц, которых пригласят на торжественное заседание. В частности, кроме сотрудников диппредставительств, предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.
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