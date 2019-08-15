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15.08.19 19:58

23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов. СПИСОК

Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом за предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

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Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  2. Комитет по вопросам бюджета;
  3. Комитет по вопросам экономического развития;
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
  6. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации;
  8. Комитет по вопросам правовой политики;
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  13. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  14. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
  18. Комитет по вопросам свободы слова;
  19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
  20. Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  23. 23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.

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Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.

В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.

Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень лиц, которых пригласят на торжественное заседание. В частности, кроме сотрудников диппредставительств, предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.

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