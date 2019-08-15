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15.08.19 20:23

"Акциз - 2019": в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с пограничниками под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 и прокуратуры Харьковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Акциз - 2019: в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204, ст. 227 УК Украины было установлено, что на территории областного центра в складском помещении одной из логистических компаний сохраняется партия незаконно изготовленных табачных изделий.

Акциз - 2019: в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн 02

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По результатам санкционированного обыска изъято, наложен арест и передано на хранение 29,4 тыс. пачек незаконно изготовленных контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью 1 млн грн.

Акциз - 2019: в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн 03

Продолжается следствие.

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