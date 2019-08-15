"Акциз - 2019": в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204, ст. 227 УК Украины было установлено, что на территории областного центра в складском помещении одной из логистических компаний сохраняется партия незаконно изготовленных табачных изделий.

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По результатам санкционированного обыска изъято, наложен арест и передано на хранение 29,4 тыс. пачек незаконно изготовленных контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью 1 млн грн.

Продолжается следствие.

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