Нардепов Сюмар и Сочку вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти

Об этом Сюмар сообщила в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Да, меня вызывали на допрос как свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности, относительно деятельности коалиции", - отметила Сюмар.

Допрос должен был начаться в четверг, 15 августа в 17-00.

Кроме того, народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Сочка также сообщил в Facebook о вызове его на допрос в ГБР в четверг, 15 августа. По его словам, речь идет "о коалиции".

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"Провели допрос. Вопрос о коалиции. ГБР открыло дело по заявлению Шуфрича в Шевченковский районный суд, который, соответственно, обязал ГБР провести расследование по двум статьям - захват власти и превышение полномочий", - написал Сочка в комментариях.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, производство открыто по обращению народных депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. В нем говорится о том, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, по мнению парламентариев-заявителей, злоупотребляли служебным положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.