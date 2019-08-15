ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар

Об этом Сюмар сообщала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в которой они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в "узурпации государственной власти". Никаких деталей допроса разглашать не имею права. Скажу лишь, что подобную "процедуру" отбыли уже несколько десятков моих коллег из Народного фронта", - написала Сюмар.

Она отметила, что следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя "узурпировали ли государственную власть" депутаты коалиции законно избранного парламента Украины.

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"Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными", - подчеркнула нардеп.

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