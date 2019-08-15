Великобритания запретила экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующих технологий

Об этом говорится в уведомлении для поставщиков, размещенном в среду, 14 августа, на сайте управления по контролю за экспортом, входящего в состав британского департамента международной торговли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Изменения вступили в силу с момента публикации документа. Соответствующие поправки внесены в приказ об экспортном контроле 2008 года.

"Дополнительный контроль является следствием того, что Россия развивает определенные функциональные возможности - включая способность отслеживать подводные кабели связи, получать доступ к ним и наносить им повреждения. Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, а новая система контроля призвана уменьшить этот риск", - говорится в заявлении ведомства.

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В приложении к уведомлению отмечается, что новый порядок будет также распространяться на морские акустические системы, включая гидролокационные станции, оборудование для акустического каротажа, подводные высотометры, а также на подводные системы технического зрения и коммуникации.

Напоминаем 1 июля, в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. По данным СМИ, речь могла идти о АС-31 или АС-12, которые называют "Лошарик" из-за особенностей конструкции. Ряд экспертов обращал внимание на то, что подобные аппараты могут предназначаться для проведения разведывательных и потенциально диверсионных операций, целью которых является повреждение подводных кабелей.

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