Отравление Скрипалей: следы яда обнаружены в организме еще одного полицейского, работавшего на месте событий, - Скотланд-Ярд

Соответствующее сообщение опубликовал Скотленд-Ярд, информирует Цензор.НЕТ. Следы "Новичка" были обнаружены в образце крови, взятой у второго офицера сразу после инцидента.

Сотрудник полиции Уилтшира был одним из первых, кто прибыл на место отравления Сергея и Юлии Скрипалей. У полицейского были обнаружены признаки того, что он подвергся воздействию очень небольшого количества "Новичка". Офицер получил медицинскую помощь и вскоре вернулся к своим обязанностям.

Полиция сообщила, что во время первых испытаний в крови офицера не нашли следов токсина. Наличие "Новичка" в организме полицейского подтвердили в ходе испытаний методом, отличным от того, который использовался для оценки клинических последствий отравления нервно-паралитическим веществом.

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В полиции подчеркнули, что офицер полиции стал четвертым потерпевшим в результате нападения в Солсбери после Сергея и Юлии Скрипалей, а также детектива Ника Бейли.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.