При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ.

"С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины", - сообщил он.

Среди основных идей, добавил Рябошапка, необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры, - Рябошапка

"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет тому назад", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти. ВИДЕО

Рябошапка подчеркнул, что из-за отсутствия национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. Он добавил, что на первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы будут представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства.