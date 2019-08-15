Завершено расследование факта растраты 8,6 млн грн экс-руководителем "Центрогаза", - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

15 августа подозреваемому - бывшему руководителю предприятия - открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

По версии следствия, накануне увольнения с занимаемой должности, летом 2017 года, бывший руководитель ГП "Центрогаз" заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центрогаза" условиях.

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По этому договору "Центрогаз" должен был осуществить полную предоплату иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным о этих условиях, экс-руководитель "Центрогаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, поскольку газ на таких условиях "Центрогаз" не получил.

Расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.

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