Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ. Минобороны утверждает, что обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро абсолютно безосновательны.

"Минобороны ежегодно, начиная с 2014 года, планирует средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ГП "ХКБМˮ. ... При этом авансирование государственных контрактов составило от 70 до 80 процентов на закупку сырья, материалов и комплектующих изделий, выплату заработной платы работникам. Предприятием в большинстве были сорваны сроки поставки продукции приводило к уплате штрафных санкций", - сказано в сообщении.

Что касается действующего контракта на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, то "за два года выполнения контракта, при должном финансировании, предприятием изготовлено всего 7 единиц бронетранспортеров БТР-4Е, часть бронетранспортеров находится на разных стадиях изготовления, а почти половина - вообще не заложена в производство", - сообщили в Минобороны.

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"В настоящее время ГП "ХКБМˮ по контракту полностью сорваны сроки изготовления и поставки продукции, которая крайне необходима Вооруженным Силам Украины. Срыв срока поставки привел к негативным последствиям, главными из которых является не удовлетворение насущных потребностей Вооруженных Сил Украины в бронетранспортерах и значительное увеличение цены за единицу продукции", - добавили в Министерстве.

Минобороны, Минфин, Министерство экономического развития и торговли летом 2019 года обсуждали сложившуюся ситуацию на совещаниях при участии "Укроборонпрома" и Харьковского конструкторского бюро. На них предложили, как снизить стоимость продукции по контракту на 220 млн гривен.

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"Но главное, чего хочет руководство ГК "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ" - чтобы Министерство обороны Украины, вопреки условиям контракта и законодательству Украины, отказалось от взыскания с ГП "ХКБМ" штрафных санкций за невыполнение условий контракта и перенесло сроки поставки бронетранспортеров почти на год, что влечет за собой неоправданную уплату процентов за пользование кредитом в размере 11,2 млн грн. ежемесячно", - заявили в Минобороны.

"По данной ситуации 15 августа 2019 Министром обороны Украины направлены соответствующие обращения к высшему руководству государства", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее "Укроборонпром" обвинил Министерство обороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро.