Оккупанты заявляют, что уже раздали на Донбассе 25 тыс. российских паспортов

Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница. По её словам, из указанных граждан гражданство РФ получили уже свыше 25 тыс. лиц.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

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В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.