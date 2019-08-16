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16.08.19 01:44

Оккупанты заявляют, что уже раздали на Донбассе 25 тыс. российских паспортов

В Министерство внутренних дел Российской Федерации заявляют, что свыше 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, уже получили его более 25 тыс. человек.

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Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница. По её словам, из указанных граждан гражданство РФ получили уже свыше 25 тыс. лиц.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

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В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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