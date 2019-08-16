Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Таможенник требовал 450 долларов взятки от гражданина Украины за организацию беспрепятственноего таможенного оформление автомобиля марки "Хонда Сивик".

Во время получения взятки таможенника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Готовится сообщение задержанному о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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