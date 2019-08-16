Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.08.19 07:09

Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич

Временно оккупированный Крым - это "серая зона бесправия", и об этом должны помнить украинские граждане, которые посещают полуостров.

иконка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции в Херсоне, состоявшейся в рамках проекта "Узники Кремля", заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Мы видим, что Крым - это серая зона бесправия, это территория, где любого гражданина Украины могут произвольно лишить свободы, просто банально придумав преступление", - отметил Кориневич.

По его словам, граждане, которые посещают временно оккупированный Крым, должны иметь в виду: там действительно опасно и пример тому, что произошло с Эдемом Бекировым, другими политзаключенными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред Зеленского в АРК Кориневич: Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право

Как сообщили организаторы акции "Узники Кремля", оккупация Крыма сопровождается системными репрессиями и преследованиями нелояльных крымчан. По данным украинских правозащитных организаций, за время оккупации сотни украинских и крымских татар побывали за решеткой; 12 уголовных дел и более 300 административных дел было возбуждено по мирным собраниям; более 30 уголовных дел касались членства в запрещенных в РФ организациях; еще более 70 дел было возбуждено в рамках "антиэкстремистского" законодательства РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правозащитники установили 121 капкан на Приморском бульваре в Одессе в поддержку узников Кремля. ВИДЕО

Отметим, Херсон стал вторым городом, где состоялась акция "Узники Кремля".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100