Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды в районе н.п. Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

- неподалеку от Лебединского - из автоматического гранатомета;

- вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня.