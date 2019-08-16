Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе н.п. Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- неподалеку от Лебединского - из автоматического гранатомета;
- вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня.