Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет руководитель "Ради громадської безпеки" Марк Гордиенко

"Сегодня отпустили террориста. Завтра тоже планируют отпустить террориста. "Он участник убийства 29 украинцев, 92 человека ранены, потеряли здоровье. Он предатель Украины, действовавший по приказу военных Российской федерации. Он был задержан, вина полностью доказана, осужден - но спустя 4,5 года Валерий Кирсанов вышел на свободу". Бутусов. Завтра, в Николаеве, планируют выпустить под залог организатора массовых беспорядков в Одессе 2 мая, агента ФСБ, сына украинского милицейского генерала, милиционера уволенного даже при Януковиче, имя этому человеку Долженков, он же "капитан Какао", - рассказал Гордиенко.

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В частности, по его данным, судебное заседание по Евгению Мефедову и Сергею Долженкову, задержанным после 2 мая 2014 г, состоится 16 августа в 11.00-11.30, предварительно зал #3, Центральный райсуд г. Николаев.

"Он реальный виновник в трагедии 2 мая. На его совести все жертвы и реальная работа на ФСБ. За него вписывается народный депутат Скорик, бывший губернатор при Януковиче, берет на поруки террориста... Вопрос, если Долженкова выпустят, через сколько часов, он убежит в Россию? А если не убежит и будет жить в Одессе , полиции прийдется его жестко и серьезно охранять.

ТЕПЕРЬ, БЛЯТ, ВОПРОС. К СБУ и Баканову. Вы что не понимаете, что это беспроигрышная операция российских спец.служб? Долженков убежит, отлично, недовольство властью обеспечено... Долженков, останется в Одессе, его будут за деньги граждан Украины охранять от патриотов и акций прямого действия и опять, недовольство властью будет обеспечено... Цуцванг. Позвоните Коломойскому, он как гроссмейстер, объяснит вам, что это такое... Такой же цугцванг был с Куликовым полем в Одессе. Стоит, отлично. Разгонят, хорошо. Будут при разгоне жертвы, отлично!!! Так, что? Отпустим Долженкова? Ведь Кирсанова уже отпустили... Володимир Зеленський, не думаю, что этот тренд, приведет к успеху... И ещё вопрос. Все эти действия судей идут от закона и их пепла справедливости, которое стучит им в сердце, или это средне примитивная операция страны агрессора по гибридной дестабилизации Украины? Лично я , уверен во втором варианте", - резюмировал Гордиенко.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Прокуратура Одесской области 2 января передала в Киевский районный суд Одессыобвинительный акт против фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова. 20 февраля Прокуратура Одесской области передала в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт против фигуранта "дела 2 мая" Евгения Мефедова.

26 февраля Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования событий 2 мая 2014 в Одессе, сообщено о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУ МВД Украины в Одесской области.









