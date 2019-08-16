Продавщица ювелирного магазина в Черновцах украла украшений на миллион гривен. Ей грозит до 12 лет с конфискацией, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Полицейские установили, что в течение месяца, с 14-го июля по 14 августа, 28-летняя продавщица одного из черновицких ювелирных магазинов присваивала ценные украшения. Своими действиями женщина нанесла владельцам магазина убытков на сумму свыше 980 000 гривен", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маски, оружие и дорогие автомобили, - полиция задержала главаря банды разбойников, которые грабили ювелирные магазины. ФОТОрепортаж

Полицейские изъяли у женщины вещественные доказательства. В настоящее время проводится досудебное расследование.