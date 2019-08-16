С начала августа на водоемах в Украине погибли 70 человек, с начала года - 907, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 15 августа в Киевской области, а именно в с. Бобрица Киево-Святошинского района водолазно-спасательным отделением в реке Ирпень обнаружено, изъято из воды и передано работникам полиции тело мужчины 1992 года рождения, который утонул еще 14 августа.

15 августа на Черном море в с. Затока Б-Днестровского района Одесской области во время купания пропал юноша 2001 года рождения. Водолазы обследовали 700 м2 дна моря, однако пропавшего так и не нашли. Уже сегодня, 16 августа, поиски продолжаются.

Еще один гражданин исчез во время купания в Черном море в с. Лиман Татарбунарского района, а именно на территории курорта "Катранка". Его поиски также продолжились с утра 16 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 28 человек, во время пожаров - 17, - ГСЧС

"В то же время, чудом удалось избежать трагедии в Черкассах. В течение 15 августа в городе зафиксировано 2 случая спасения людей, которые не справились с управлением своих плавсредств. Сначала в районе пляжа "Митницкий", во время катания на доске для сапсёрфинга, которую порывами ветра начало относить на фарватер мужчину 1989 года рождения. Спасателями Черкасской городской коммунальной аварийно-спасательной службы он был доставлен на берег. После этого события, меньше чем через час, на том же пляже, перевернулся "каяк" с двумя мужчинами, один из которых оказался гражданином Италии. Их местные спасатели также оперативно доставили на берег. В обоих случаях пострадавшие вовремя получили необходимую помощь и важный жизненный урок", - сказано в сообщении.