"Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью для "НВ".

На вопрос о том, что намерены делать в партии "Слуга народа", если 5-10 % вошедших во фракцию нардепов окажутся людьми, не готовыми к депутатской деятельности, Разумков ответил: "Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает, но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют - почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную".

При этом Разумков призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

"Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - заявил глава "Слуги народа".

Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

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