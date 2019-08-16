Украинское вещание на оккупированные территории критически важно, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Это очень важно (вещание на оккупированные территории. - Ред.), поскольку, если вы живете в Донбассе или в Крыму, то не имеете доступа даже к этому "безумному", контролируемому олигархами украинскому медиа-пространству. Вы действительно получаете только российскую пропаганду. Так же у вас нет четкого понимания, как этот конфликт видят извне. Какова поддержка людей на этих оккупированных территориях. Какова поддержка по восстановлению суверенитета Украины - единодушная поддержка во всем мире", - сказал Волкер.

Волкер подчеркнул, что жителям оккупированных территорий важно знать "что делают украинцы, пытаясь "сшить" страну, что делают для развития, реформирования, для личной свободы и свободы слова, для экономики, для пенсий".

"Все это воспринимают через российские манипуляции, которые выставляют Украины "дьяволом", "фашистами", говорят об "агрессивности" и "насилии". А Россию представляют как спасителя, что, конечно же, является противоположным тому, что происходит на самом деле", - отметил Волкер.

Также он добавил, что жителям оккупированных территорий нужен доступ "к реальной информации, чтобы иметь представление о том, что происходит".

Напомним, 4 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал 22 лицензиатам 25 разрешений на временное вещание на территории проведения ООС и на границе с Крымом.

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