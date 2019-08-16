В оккупированном Донецке отменили вечер памяти Скрябина и требуют наказать организаторов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом сообщает автор одного из сепаратистских каналов в "Телеграмм".

Мероприятие должно было состояться в день рождения музыканта, 17 августа, в "Кинокофейне".

"Николы знову. Концерта творчества майданного п***а в Донецке не будет. Очередной зашквар предотвращен", - написал ура-патриот.



Фото с сайта "Остров"

По его словам, мероприятие отменено после многочисленных жалоб, поступивших в адрес оккупационных властей от "донецких блогеров" и "телеграмеров". "Скрябин спел песню "Путін х*йло" Фестиваль феерверков"Грім Карпат 2014", теперь в центре Донецка", - возмутился один из недовольных. Этот и ему подобные доносы представлены как "активная жизненная позиция" патриотов "республики": "Сигналы граждан, конечно, помогают органам охраны правопорядка и безопасности". Инструментом отмены культурного мероприятия стала так называемая "общественная палата ДНР". "Спасибо "общественной палате за принятые меры", - говорится в сообщении.

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Автор уверен, что организаторы вечера памяти Кузьмы Скрябина должны быть наказаны.

"Теперь кому следует, предстоит разобраться, что тут за помаранчевые пивни завелись, кто это организовывал, с какой целью?", - требует ненавистник творчества Кузьмы.

17 августа известному украинскому музыканту Андрею Кузьменко, погибшему в ДТП, исполнился бы 51 год.