Меру пресечения Гримчаку, вероятно, будут избирать в Чернигове, - адвокат Матяш

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш.

Она отметила, что после того, как ходатайство будет вручено, "мы увидим, какой именно суд будет рассматривать. Предварительно мне следователь сказал, что будет, возможно, черниговский суд, но не точно. Когда будет избрание меры пресечения, я вам сказать не могу, так как это очень долгая процедура. Надо отвезти ходатайство, подать, отвезти их туда (следователя, прокурора, Гримчака. - Ред.). Возможно, это будет сегодня вечером или даже завтра", - сказала Матяш.

По словам адвоката, вчера вечером Гримчаку вручили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Также Матяш добавила, что сейчас Гримчак находится в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке в Киеве.

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Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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