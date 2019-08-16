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16.08.19 12:00

Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, однако, по его мнению, действовать нужно механизмом пряника.

Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, уйдет ли теперь в прошлое культурная политика времен Петра Порошенко - языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил Президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - сказал Разумков.

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Он также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", - заявил лидер партии "Слуга народа".

А в ответ на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков ответил так: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель? […] Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".

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