Минздрав увеличил количество бесплатных препаратов по программе "Доступные лекарства"

В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацслужбу здоровья Украины.

Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средства, подлежащих реимбурсации. Из них по нозологиям: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - диабета II типа, 14 - бронхиальной астмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину начали поставлять препараты для онкобольных, купленные за деньги госбюджета-2019, это рекордно быстро, - Минздрав

"Все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента", - сказал глава НСЗУ Олег Петренко.

В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля. По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено по программе 4,2 млн.