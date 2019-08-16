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16.08.19 12:22

Минздрав увеличил количество бесплатных препаратов по программе "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства".

Минздрав увеличил количество бесплатных препаратов по программе "Доступные лекарства"

В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацслужбу здоровья Украины.

Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средства, подлежащих реимбурсации. Из них по нозологиям: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - диабета II типа, 14 - бронхиальной астмы.

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"Все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента", - сказал глава НСЗУ Олег Петренко.

В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля. По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено по программе 4,2 млн.

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