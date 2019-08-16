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16.08.19 12:25

ДТП на трассе "Киев-Чоп": 6-летний мальчик погиб на месте, еще двое детей и трое взрослых госпитализированы

Сегодня утром на Львовщине столкнулись два легковых автомобиля - погиб ребенок, пять человек травмированы.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 16 августа, около 9.30 на автодороге "Киев-Чоп" на перекрестке при въезде в город Буск.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "Опель Вектра" и "Тойота Королла", которыми управляли жители Бугского района.

"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался шестилетний мальчик - пассажир "Опеля". Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, из которых двое - дети 5 и 9 лет. Все они госпитализированы в местную больницу, сейчас медики устанавливают им диагнозы", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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