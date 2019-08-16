Война на Донбассе - не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". РФ содержит и руководит военными формированиями, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".

"Россия руководит военными формированиями (на Донбассе. - Ред.), она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования; это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов.

Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". Это Россия все это делает", - сказал Волкер и добавил, что правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важно.

Он напомнил, что за время конфликта на Донбассе погибли более 10 000 человек, а сам конфликт изменил жизнь нескольких миллионов людей: "Это трагедия - и они не забыты! Мы искренне хотим, чтобы было найдено решение. Россия продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой. Осуществляет контроль за местными структурами. И если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена ​​- был бы мир. Была бы возможность восстановить экономику. Было бы объединение семей. Было бы все, что мы хотим видеть, чтобы вернуть нормальную жизнь".

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Спецпредставитель Госдепа США в Украине также выразил надежду, что в конечном итоге Россия это сделает.

"Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, оккупируя эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам. Как по мне, на самом деле это нанесло ущерб России и помогло сплотить Украину как государство. Национальная идентичность в Украине сильнее, чем когда-либо; прозападная, проевропейская, пронатовская идентичность в Украине тоже сильнее, чем когда-либо. И поэтому я не думаю, что то, что Россия делает, ей помогает. И в любом случае, надеюсь, они в конце остановятся и мы сможем вернуть мир людям, которые там (на Донбассе. - Ред.) живут.