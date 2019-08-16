Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план "Перехват" в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Для задержания пропавшего автомобиля и злоумышленников введена спецоперация "Перехват", ориентированы все наряды.

В свою очередь народный депутат Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook попросил помочь опознать нападающих. Также он опубликовал видео, на котором запечатлена попытка задержать нападающих.

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