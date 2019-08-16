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16.08.19 13:07

Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план "Перехват" в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине введена специальная полицейская операция "Перехват". Полиция разыскивает нападавших на народного депутата Виталия Куприя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Для задержания пропавшего автомобиля и злоумышленников введена спецоперация "Перехват", ориентированы все наряды.

В свою очередь народный депутат Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook попросил помочь опознать нападающих. Также он опубликовал видео, на котором запечатлена попытка задержать нападающих.

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Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 01
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 02
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 03
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 04
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 05
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 06

Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 07

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