Четверо врачей на Житомирщине предстанут перед судом из-за повлекшего смерть подростка ненадлежащего исполнения обязанностей, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Под процессуальным руководством Новоград-Волынской местной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами районной больницы, что привело к смерти несовершеннолетнего.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

"Установлено, что в мае 2015 года, с места ДТП, бригадой скорой медицинской помощи в КУ "Центральная районная больница Красноармейской райсовета" доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

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Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога. Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и наступила смерть", - написал Лысенко.

По результатам экспертиз, проведенных специализированными учреждениями, в том числе и ГУ "Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины" установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, ненадлежащим образом проведена диагностика и обследование, не поставлен ​​своевременно правильный диагноз и больной не госпитализирован в специализированное отделение стационара.

Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум относительно больного, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд. Публичное обвинение осуществлять Новоград-Волынская местная прокуратура.