Главарь крупнейшего израильского наркокартеля сбежал во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года. 15.08.2019 г. должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега пока зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

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"СБ Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта "Борисполь" гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур. Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины. Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией. Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.