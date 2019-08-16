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16.08.19 14:29

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств, - САП

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту в деле "Роттердам+" - залог в 9,5 млн грн и личные обязательства.

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела - залог в 9,5 млн грн и личные обязательства", - заявила Постолюк.

Речь идет о фигуранте дела "Роттердам+" - генеральном директоре "ДТЭК Сети" Иване Гелюхе, которому ранее было сообщено о подозрении.

За другого фигуранта дела - советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового - уже внесен определенный судом залог в размере 10 млн грн.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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