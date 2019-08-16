Джонсон и Столтенберг обсудили нарушение РФ ракетного договора и закупку Турцией российских ЗРК С-400

Об этом сообщили в офисе британского премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Премьер-министр и генеральный секретарь обсудили ряд важных вопросов, касающихся НАТО, включая войну в Афганистане, закупку Турцией российских ЗРК С-400 и нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сообщили в офисе.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросу взносов в бюджет НАТО. Как отмечает официальный Лондон, все союзники должны достичь показателя расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

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"Премьер-министр и генеральный секретарь отметили, что рады работать вместе и ожидают встречи лидеров НАТО в декабре в Лондоне", - заявили на Даунинг-стрит.

Напомним, 3-4 декабря Лондон будет принимать саммит НАТО, посвященный семидесятой годовщине основания Альянса.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.