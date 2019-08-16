Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Дело Гримчака: позор, борьба с коррупцией и борьба за пиар правоохранительных структур, которая запутывает дело".

Он отмечает: "Дойдет ли дело Гримчака до приговора? А вот это большой вопрос, поскольку НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке".

Журналист указал на 6 парадоксов обвинения:

Парадокс 1. СБУ и ГПУ заявили о взятке - статья 368, и злоупотреблении служебным положением - статья 369, однако подозрение предъявлено по статье 190 - мошенничество. Абсурд. Ведь статья 190 не относится к подследственности ни НАБУ ни СБУ, мошенниками занимается полиция и государственное бюро расследований, и туда надо было сразу передавать дело. Иначе нарушается статья 216 процессуального кодекса.

Парадокс 2. Управление спецрасследований занимается делами Майдана, и чтобы получить санкцию на проведение против Гримчака прослушки и наружки, Гримчака прокуроры сделали фигурантом дела.... о покушении на убийство Татьяны Чорновол, открытого в 2014 году! На самом деле, получив свидетельства противоправных действий Гримчака, прокуроры были обязаны передать его по подследственности и открыть новое дело, закон четко предусматривает кого и как надо слушать.

Парадокс 3. Потерпевший, который заявил о том, что Гримчак мошенническим путем украл у него 50 тысяч долларов, и вымогал деньги - это Максим Святненко, который уже фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ. Очевидно, что Святненко - агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Гримчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением. Лично я считаю, что провокация взятки должна быть в определенном формате узаконена, но на данный момент этого нет.

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Парадокс 4. С самого начала расследования о мошенничестве НАБУ, СБУ и УСР ГПУ не имели права продолжать расследование. Они обязаны были немедленно передать дело в ГБР, это их подследственность. Нарушение подследственности - это серьезное процессуальное нарушение и аргумент для адвокатов.

Парадокс 5. Однако ГБР также не имеет оснований проводить расследование, поскольку Гримчак действовал в данном деле не как частное лицо, а как государственный деятель, и по данным НАБУ, решил один из вопросов Святненко. То есть это злоупотребление служебным положением, и значит, дело должно быть в... Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая и должна была изначально получить дело.

Парадокс 6. По второму эпизоду с задержанием на взятке Гримчака не предъявлены подозрения ни одному чиновнику. То есть в пресс-релизе сказано, что деньги даны за получение разрешения от Министерства культуры, но нет подозреваемых чиновников! То есть заявлено, что коррупционная схема есть, но выглядит так, что Гримчак не собирался якобы ничего решать, решил обмануть того, кто дал взятку и ничего не делать, ни с кем не связываться и не решать вопросов. Непонятно, что и с кем было решено в Верховном Суде.

"Я думаю, что это дело - хорошая профилактика того, что брать взятки чиновникам нельзя, что будут наказывать, провоцировать и так далее. Но если борьба с коррупцией будет вестись с помощью противоречивых пресс-релизов, чиновники не будут получать приговоры, если дела будут потом разваливаться, несмотря на прослушку, это приведет к потере доверия к государству так же, как когда при Порошенко открывались громкие политические дела, делались заявления, а на выходе дела разваливались по формальным причинам", - резюмировал Бутусов.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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