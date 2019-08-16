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16.08.19 15:00

Ученики 9 и 10 классов будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам, - Минобразования

В Министерстве образования и науки презентовали новые учебные материалы для учеников 9-х и 10-х классов, которые помогут им освоить финансовую грамотность.

Ученики 9 и 10 классов будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как? " были созданы в 2019 году. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и тому подобное", - заявили в Минобразования.

В разработке материалов приняли участие специалисты Минобразования, Проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и ряд экспертов.

Пособие состоит из 5 разделов и 25 тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовых учреждениях и их услуги. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами.

"1 сентября украинским школьникам будет предложен курс финансовой грамотности, который не уступает лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с Минобразования, мы преследовали цель научить следующие поколения украинцев тому, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине ", - подчеркнул Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

По данным Минобразования, курс "финансовая грамотность" преподают сейчас в 1200 школах по всей стране.

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