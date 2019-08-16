Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Преступности.НЕТ".

Отметим, что перед заседанием у здания суда собрались активисты как из Николаева, так и из Одессы. В связи с этим в суде усилили меры по охране правопорядка: в здание суда изначально никого из посетителей не пускали, а потом с промежутками разрешили пройти по одному. Некоторых проверяли металлоискателем, а также просили показать содержимое сумок, которые в некоторых случаях просили оставить в камерах хранения. Также правопорядок охраняли спецрота полиции, полиция диалога.

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Как известно, 14 августа народный депутат от "Оппоблока" Николай Скорик заявил о желании забрать из СИЗО под свое поручительство одессита обвиняемого Сергея Долженкова.

Судья Екатерина Лагода 16 августа огласила решение, в котором отказала удовлетворять заявления нардепа Скорика, поддержав позицию гособвинения, что такая мера пресечения не сможет полностью обеспечить должное процессуальное поведение Долженкова. Также судья отказала адвокатам Мефедова и Долженкова назначить меру пресечения в виде не содержания под стражей.

Судья частично удовлетворила ходатайство прокуророра и продлила подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 октября. При этом она также назначили каждому залог в размере 153 тысячи 680 гривен после внесения которого обвиняемые могут выйти из СИЗО, но обязаны выполнять ряд возложенных на них судом обязательств.

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Отметим, Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме "легкие" меры пресечения.

После этого суд преступил к опросу свидетелей. В это заседание явился только один свидетель - начальник Заводского отдела полиции Олег Гудыма, который в момент тех событий был заместителем начальника Николаевского горуправления милиции.

В частности Олег Гудыма рассказал, как в милицию поступил звонок о автоколоне в которой двигались люди в камуфляжной форме, большинство было в балаклавах, на машинах были зареплены флагами России, Российской империи. Их остановили в районе Варваровского моста. Николаевские милицейские попросили показать содержимое автомобилей и назвать цель приезда - без выполнения этих просьб или при обнаружении запретных предметов, их бы милиция не пропустила. Милиционерам и в частности Гудыме участники пророссийского автопробега сказали, что хотят поздравить николаевцев с годовщиной освобождения города от фашистских захватчиков.

Поскольку в суд больше не появились другие свидетели, то в заседании огласили перерыв. Также суд акцентировал внимание прокурора обеспечить явку свидетелей, а в ином случае суд будет вынужден сменить порядок изучения доказательств.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Вместе с тем, это уголовное производство с февраля 2019 года рассматривается заново из-за смены судьи.

Добавим, что на данный момент в Николаевском апелляционном суде рассматривается также жалоба на оправдательный приговор по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, фигурантами которого также являются Долженков и Мефедов.