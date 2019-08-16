ГПУ просит отправить Гримчака под стражу с залогом в 12,5 млн, - прокурор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил прокурор Денис Иванов.

"Мы вручили обоим подозреваемым и направили в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога сопоставимого с получением неправомерной выгоды в $510 тыс. Это получается больше 12 млн гривен", - сказал он.

По словам Иванова, ориентировочно судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку должно начаться в пятницу в 17 часов.

Прокурор отметил, что дело в отношении Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности.

"Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи из этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определено СБУ ", - сказал он.

При этом в понедельник, 19 августа, прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Грымчака и его сообщника в отдельное производство.

Иванов рассказал, что прокуроры ходатайствовали в Деснянском райсуде Чернигова о получении разрешения на проведение следственных действий в отношении Гримчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Чорновол, которое было возбуждено еще в феврале 2014 года.

По словам Иванова, это было сделано, поскольку правоохранители в ходе расследования нападения на Чорновол получили информацию о совершении возможного преступления Гримчаком.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".