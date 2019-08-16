Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.08.19 15:44

Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой группы из шести военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить.

Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков

Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Стороной защиты было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными" в части условий содержания военных моряков", - написал Полозов.

При этом следователь и прокурор настаивали, что основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали.

Эта позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., и та оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения.

Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков 01
Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков 02

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко

При этом до конца августа ФСБ РФ должна принять решение об освобождении моряков по ходатайству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил Полозов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Следствие рассматривает ходатайство Денисовой на общих условиях, так как она не является стороной по делу, то есть в течение месяца. Таким образом, решение должно быть принято до 26 августа", – сказал он.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

Также на Цензор.НЕТ: Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100