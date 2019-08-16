"На Кобзона похож": в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров".

Ранее сообщалось, что оккупационные власти решили создать на месте гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко масштабный мемориальный комплекс.

Сегодня в соцсетях в ряде пабликов было обнародовано фото памятника Захарченко с подписью "Скоро в Донецке".

Реакция в сепаратистских группах не заставила себя ждать: "Вообще не похож!", "Ужас!", "В руках у него должна быть куриная ножка", "Чё вы с Батей сотворили?", "Скульптора на мыло!", " Я так понял, памятник Сашку сделали украинские ДРГ?", "Это бывший Ленин?", "На мистера Бина похож. Захар был другой", "На Кобзона похож".

Напомним, 31 августа 2018 года главарь донецких террористов Александр Захарченко был ликвидирован в результате подрыва возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка. Он скончался в больнице от полученных ран.

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