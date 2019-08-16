ГПУ приостановила расследование против активиста Майдана Бубенчика, - Горбатюк

Об этом руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Да, следствие приостановлено в связи с выполнением международно-правового поручения, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст 280 Уголовного процессуального кодекса", — отметил Горбатюк.

Решение о передаче обвинительного приговора в отношении Бубенчика и ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности не подавались.

Напомним, правоохранительные органы 3 апреля 2018 года задержали активиста Майдана, Народного героя Украины, экс-бойца "Днепр-1" Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве бойцов спецподразделения "Беркут" на Майдане.

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После ГПУ сняла обвинения с Бубенчика по статье умышленное убийство (статья 115 УК), оставив ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Впервые о своем участии на Майдане 20 февраля 2014 года Бубенчик рассказал в документальном фильме "Бранці" ("Пленники") в 2016 году. Он показал, как попал в здание консерватории, как получил автомат и откуда начал вести стрельбу. Бубенчик заявляет, что одним автоматом создал эффект 20-40 автоматов.

В этоже время вышел фильм hromadske.ua "Перелом", где он также заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.

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В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. Глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

В мае 2018 года Печерский районный суд Киева отпустил на поруки депутатов от "Блока Петра Порошенко" Олега Петренко и Андрея Денисенко активиста Майдана Ивана Бубенчика.